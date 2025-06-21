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Гросси подтвердил атаку Израиля на цех по производству центрифуг в Исфахане

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В иранском Исфахане атакован цех по производству центрифуг, это уже третий подобный объект за неделю, который подвергается ударам Израиля, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

21 июня стало известно об ударе по ядерному объект в Исфахане. Иранское информационное агентство Fars сообщило, что утечки опасных материалов в результате израильской атаки не было. Гросси уточнил, что в цехе производились машины, используемые для обогащения урана. Этот объект ранее находился под контролем и проверкой МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), добавил глава агентства.

«Мы хорошо знаем этот объект. На этом объекте не было ядерного материала, и поэтому атака на него не будет иметь радиологических последствий», – приводится на сайте МАГАТЭ слова Гросси.

Атака произошла спустя несколько дней после удара по Тегеранскому исследовательскому центру и цеху в городе Карадж. Радиологического воздействия не было, добавил Гросси.

18 июня глава МАГАТЭ заявил, что агентство не видело доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Он пообещал также, что агентство продолжит проводить инспекции в республике в соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), когда позволят условия безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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