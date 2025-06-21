Гросси подтвердил атаку Израиля на цех по производству центрифуг в Исфахане

21 июня стало известно об ударе по ядерному объект в Исфахане. Иранское информационное агентство Fars сообщило, что утечки опасных материалов в результате израильской атаки не было. Гросси уточнил, что в цехе производились машины, используемые для обогащения урана. Этот объект ранее находился под контролем и проверкой МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), добавил глава агентства.