Гросси подтвердил атаку Израиля на цех по производству центрифуг в Исфахане
В иранском Исфахане атакован цех по производству центрифуг, это уже третий подобный объект за неделю, который подвергается ударам Израиля, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
21 июня стало известно об ударе по ядерному объект в Исфахане. Иранское информационное агентство Fars сообщило, что утечки опасных материалов в результате израильской атаки не было. Гросси уточнил, что в цехе производились машины, используемые для обогащения урана. Этот объект ранее находился под контролем и проверкой МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), добавил глава агентства.
«Мы хорошо знаем этот объект. На этом объекте не было ядерного материала, и поэтому атака на него не будет иметь радиологических последствий», – приводится на сайте МАГАТЭ слова Гросси.
Атака произошла спустя несколько дней после удара по Тегеранскому исследовательскому центру и цеху в городе Карадж. Радиологического воздействия не было, добавил Гросси.
18 июня глава МАГАТЭ заявил, что агентство не видело доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Он пообещал также, что агентство продолжит проводить инспекции в республике в соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), когда позволят условия безопасности.