Израиль с начала операции вывел из строя более 200 ракетных установок Ирана

21 июня иранское информационное агентство Fars писало об ударе по ядерному объекту в Исфахане. По его данным, утечки опасных материалов в результате атаки не было. Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что в Исфахане был атакован цех по производству центрифуг. Он уточнил, что на этом объекте не было ядерного материала и атака не будет иметь радиологических последствий.