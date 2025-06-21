Израиль с начала операции вывел из строя более 200 ракетных установок Ирана
Военно-воздушные силы Израиля за время военной операции против Ирана вывели из строя более 200 ракетных установок Исламской Республики. Об этом сообщил советник канцелярии израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.
По его словам, израильские военные провели более тысячи ударных вылетов по стратегическим целям в Иране. Израиль продолжает действовать с целью нейтрализовать иранские угрозы еврейскому государству и гарантировать безопасность граждан.
21 июня иранское информационное агентство Fars писало об ударе по ядерному объекту в Исфахане. По его данным, утечки опасных материалов в результате атаки не было. Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что в Исфахане был атакован цех по производству центрифуг. Он уточнил, что на этом объекте не было ядерного материала и атака не будет иметь радиологических последствий.
Удар был нанесен через несколько дней после удара по Тегеранскому исследовательскому центру и цеху в городе Карадж. Радиологического воздействия не было.
Конфликт между Ираном и Израилем вышел на новый виток эскалации 13 июня. В этот день Армия обороны Израиля нанесла удары по территории Исламской Республики. Военные атаковали иранские ядерные объекты и ликвидировали ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и дронами.