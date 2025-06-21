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Израиль с начала операции вывел из строя более 200 ракетных установок Ирана

Ведомости

Военно-воздушные силы Израиля за время военной операции против Ирана вывели из строя более 200 ракетных установок Исламской Республики. Об этом сообщил советник канцелярии израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

По его словам, израильские военные провели более тысячи ударных вылетов по стратегическим целям в Иране. Израиль продолжает действовать с целью нейтрализовать иранские угрозы еврейскому государству и гарантировать безопасность граждан.

21 июня иранское информационное агентство Fars писало об ударе по ядерному объекту в Исфахане. По его данным, утечки опасных материалов в результате атаки не было. Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что в Исфахане был атакован цех по производству центрифуг. Он уточнил, что на этом объекте не было ядерного материала и атака не будет иметь радиологических последствий.

Удар был нанесен через несколько дней после удара по Тегеранскому исследовательскому центру и цеху в городе Карадж. Радиологического воздействия не было.

Конфликт между Ираном и Израилем вышел на новый виток эскалации 13 июня. В этот день Армия обороны Израиля нанесла удары по территории Исламской Республики. Военные атаковали иранские ядерные объекты и ликвидировали ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и дронами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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