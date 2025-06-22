Le Monde: США согласовывали с Россией резолюцию ООН по Украине
При подготовке резолюции ООН к третьей годовщине украинского конфликта в феврале 2025 г. США согласовывали проект документа с российскими представителями. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на британских и французских официальных лиц.
По данным издания, 21 февраля, за несколько дней до голосования, временный поверенный США в ООН Дороти Ши провела переговоры с французским и британским коллегами Николя де Ривьером и Барбарой Вудворд. Американская дипломат сообщила, что Вашингтон просит Киев отозвать собственный проект резолюции и рассчитывает на поддержку европейцами американского варианта.
Де Ривьер предположил, что украинская сторона откажется, и запросил детали американского проекта. Позже британские и французские представители уточнили, что США предварительно обсуждали свою резолюцию с российской стороной.
24 февраля Генеральная ассамблея ООН рассматривала два варианта резолюции. Первый документ, представленный Украиной и европейскими государствами, содержал осуждение действий России и призывы к прекращению конфликта до конца года, а также к защите суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Второй проект, инициированный США при поддержке Албании, Аргентины, Венгрии, Грузии, Израиля и Северной Македонии, не включал подобных формулировок. После внесения европейскими странами поправок в американский вариант, оба документа получили одобрение ассамблеи, однако Совет Безопасности ООН утвердил предложенную США резолюцию.