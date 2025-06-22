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Le Monde: США согласовывали с Россией резолюцию ООН по Украине

Ведомости

При подготовке резолюции ООН к третьей годовщине украинского конфликта в феврале 2025 г. США согласовывали проект документа с российскими представителями. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на британских и французских официальных лиц.

По данным издания, 21 февраля, за несколько дней до голосования, временный поверенный США в ООН Дороти Ши провела переговоры с французским и британским коллегами Николя де Ривьером и Барбарой Вудворд. Американская дипломат сообщила, что Вашингтон просит Киев отозвать собственный проект резолюции и рассчитывает на поддержку европейцами американского варианта.

Де Ривьер предположил, что украинская сторона откажется, и запросил детали американского проекта. Позже британские и французские представители уточнили, что США предварительно обсуждали свою резолюцию с российской стороной.

24 февраля Генеральная ассамблея ООН рассматривала два варианта резолюции. Первый документ, представленный Украиной и европейскими государствами, содержал осуждение действий России и призывы к прекращению конфликта до конца года, а также к защите суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Второй проект, инициированный США при поддержке Албании, Аргентины, Венгрии, Грузии, Израиля и Северной Македонии, не включал подобных формулировок. После внесения европейскими странами поправок в американский вариант, оба документа получили одобрение ассамблеи, однако Совет Безопасности ООН утвердил предложенную США резолюцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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