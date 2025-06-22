В результате ракетной атаки Ирана по Израилю пострадали 16 человек
По меньшей мере 16 человек получили ранения в результате ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана после ударов США. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на израильскую медицинскую службу «Маген Давид Адом».
Согласно информации службы, 30-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести от осколков, еще 15 человек получили легкие ранения.
После активации системы оповещения в центральных районах Израиля зафиксировали серию ракетных атак, включая обстрелы Тель-Авива. Одна ракета попала в Хайфу, где сирены не звучали.
В ночь на 22 июня американские бомбардировщики нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении международного права и добавил, что страна «оставляет за собой право использовать все средства для защиты своего суверенитета, интересов и народа».