Песков: удары США по Ирану не отразятся на диалоге Москвы и Вашингтона
Удары США по целям в Иране не отразятся на российско-американском диалоге. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это независимые процессы», – пояснил представитель Кремля.
До этого он отметил, что в Кремле осуждают действия США против иранских ядерных объектов и рассматривают их как очередной виток эскалации на Ближнем Востоке. Песков подчеркнул, что пока отсутствует подробная информация о последствиях ударов для ядерной инфраструктуры, однако, по данным МАГАТЭ, признаков радиационного загрязнения не зафиксировано.
Позиция Москвы, как напомнил представитель Кремля, изложена в заявлении МИД РФ от 22 июня. В нем подчеркивается, что удары по территории суверенного государства являются грубым нарушением международного права, включая Устав ООН и резолюции Совбеза. В МИД также предупредили о возможных тяжелых последствиях, включая риски радиологического характера, и выразили обеспокоенность дальнейшей эскалацией в регионе.
Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство указало на ущерб, нанесенный авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и системе международного контроля, построенной на его базе.