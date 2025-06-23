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Песков: удары США по Ирану не отразятся на диалоге Москвы и Вашингтона

Ведомости

Удары США по целям в Иране не отразятся на российско-американском диалоге. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это независимые процессы», – пояснил представитель Кремля.

До этого он отметил, что в Кремле осуждают действия США против иранских ядерных объектов и рассматривают их как очередной виток эскалации на Ближнем Востоке. Песков подчеркнул, что пока отсутствует подробная информация о последствиях ударов для ядерной инфраструктуры, однако, по данным МАГАТЭ, признаков радиационного загрязнения не зафиксировано.

Позиция Москвы, как напомнил представитель Кремля, изложена в заявлении МИД РФ от 22 июня. В нем подчеркивается, что удары по территории суверенного государства являются грубым нарушением международного права, включая Устав ООН и резолюции Совбеза. В МИД также предупредили о возможных тяжелых последствиях, включая риски радиологического характера, и выразили обеспокоенность дальнейшей эскалацией в регионе.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство указало на ущерб, нанесенный авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и системе международного контроля, построенной на его базе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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