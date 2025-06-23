Песков: удары США по Ирану не отразятся на диалоге Москвы и Вашингтона

До этого он отметил, что в Кремле осуждают действия США против иранских ядерных объектов и рассматривают их как очередной виток эскалации на Ближнем Востоке. Песков подчеркнул, что пока отсутствует подробная информация о последствиях ударов для ядерной инфраструктуры, однако, по данным МАГАТЭ, признаков радиационного загрязнения не зафиксировано.