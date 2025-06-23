Путин обсудил с премьер-министром Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и Судани отметили, что речь идет о грубом нарушении устава ООН и других норм международного права. Собеседники сошлись во мнении, что действия Израиля и США против Ирана «чреваты крайне опасными и непредсказуемыми последствиями для стабильности региона и всей системы глобальной безопасности». Стороны также подтвердили заинтересованность в том, что бы конфликт как можно скорее прекратился, а ситуация вернулась в политико-дипломатическое русло.