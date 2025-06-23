Путин обсудил с премьер-министром Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил с премьер-министром Ирака ситуацию на Ближнем ВостокеСобеседники сошлись во мнении, что действия Израиля и США «чреваты крайне опасными последствиями»
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани. Стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке в связи с операцией Израиля против Ирана и атакой США по иранским ядерным объектам, говорится в сообщении Кремля.
Путин и Судани отметили, что речь идет о грубом нарушении устава ООН и других норм международного права. Собеседники сошлись во мнении, что действия Израиля и США против Ирана «чреваты крайне опасными и непредсказуемыми последствиями для стабильности региона и всей системы глобальной безопасности». Стороны также подтвердили заинтересованность в том, что бы конфликт как можно скорее прекратился, а ситуация вернулась в политико-дипломатическое русло.
В ходе беседы Путин и Судани выразили озабоченность рисками для мировых энергетических рынков. Был сделан акцент на важности продолжения активного взаимодействия в рамках «ОПЕК+».
Стороны также коснулись актуальных вопросов двустороннего сотрудничества России и Ирака, включая торгово-экономическую сферу. Собеседники выразили взаимный настрой и впредь укреплять традиционно дружественные связи двух государств.
Путин пожелал Судани успехов с учетом председательства Ирака в Лиге арабских государств. Согласно достигнутой договоренности, стороны поспособствуют результативному проведению первого российско-арабского саммита, который, по плану состоится в октябре 2025 г.
15 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Судани призвал правительство Ирака защищать свое воздушное пространство, чтобы предотвратить использование территории республики против Тегерана. Пезешкиан заявил, что каждая страна, желающая мира и стабильности, должна «встать на путь противостояния агрессии сионистского режима».
13 июня конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации. Тогда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские силы ударили по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.