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Путин: участие новых держав в конфликте Ирана и Израиля подводит к опасной черте

Ведомости

Внерегиональные державы начали втягиваться в конфликт на Ближнем Востоке. Это подводит мир к очень опасной черте. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.

Глава государства обратил внимание на то, как динамично меняется современная международная ситуация. В частности, он указал на резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Это случилось после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военнослужащих. 22 июня к военным действиям присоединились США. Американские силы ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Российская сторона осудила атаки США по Ирану. МИД РФ указал, что особую тревогу вызывает, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН. Москва призвала Совбез ООН отреагировать на произошедшее и вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что президент США Дональд Трамп не сообщал Путину о намерениях ударить по Ирану. Представитель Кремля добавил, что сама тема Исламской Республики неоднократно обсуждалась лидерами в ходе их последних разговоров. Со стороны России озвучивались определенные предложения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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