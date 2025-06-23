Путин: участие новых держав в конфликте Ирана и Израиля подводит к опасной черте
Внерегиональные державы начали втягиваться в конфликт на Ближнем Востоке. Это подводит мир к очень опасной черте. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.
Глава государства обратил внимание на то, как динамично меняется современная международная ситуация. В частности, он указал на резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке.
Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Это случилось после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военнослужащих. 22 июня к военным действиям присоединились США. Американские силы ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Российская сторона осудила атаки США по Ирану. МИД РФ указал, что особую тревогу вызывает, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН. Москва призвала Совбез ООН отреагировать на произошедшее и вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что президент США Дональд Трамп не сообщал Путину о намерениях ударить по Ирану. Представитель Кремля добавил, что сама тема Исламской Республики неоднократно обсуждалась лидерами в ходе их последних разговоров. Со стороны России озвучивались определенные предложения.