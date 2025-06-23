СВР: США не предупреждали Россию об ударе по Ирану
США по линии разведывательных служб не предупреждали Россию о предстоящей атаке на Иран. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в комментарии корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.
Юнашев также спросил Нарышкина, могли ли российские спецслужбы узнать о готовящейся атаке из собственных разведданных.
«Об этом я не скажу», – ответил глава СВР.
23 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что президент США Дональд Трамп не информировал президента России Владимира Путина о намерениях нанести удар по Ирану. По его словам, сама тема Ирана неоднократно обсуждалась лидерами в ходе их последних разговоров. Со стороны России озвучивались определенные предложения.
Конфликт между Ираном и Израилем произошел 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Россия осудила атаки США. В МИД РФ подчеркнули, что решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию «суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право». Москва призвала Совет Безопасности ООН отреагировать на произошедшее и вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло.