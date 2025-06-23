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СВР: США не предупреждали Россию об ударе по Ирану

Ведомости

США по линии разведывательных служб не предупреждали Россию о предстоящей атаке на Иран. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в комментарии корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.

Юнашев также спросил Нарышкина, могли ли российские спецслужбы узнать о готовящейся атаке из собственных разведданных.

«Об этом я не скажу», – ответил глава СВР.

23 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что президент США Дональд Трамп не информировал президента России Владимира Путина о намерениях нанести удар по Ирану. По его словам, сама тема Ирана неоднократно обсуждалась лидерами в ходе их последних разговоров. Со стороны России озвучивались определенные предложения.

Конфликт между Ираном и Израилем произошел 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Россия осудила атаки США. В МИД РФ подчеркнули, что решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию «суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право». Москва призвала Совет Безопасности ООН отреагировать на произошедшее и вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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