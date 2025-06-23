СВР: США не предупреждали Россию об ударе по Ирану

23 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что президент США Дональд Трамп не информировал президента России Владимира Путина о намерениях нанести удар по Ирану. По его словам, сама тема Ирана неоднократно обсуждалась лидерами в ходе их последних разговоров. Со стороны России озвучивались определенные предложения.