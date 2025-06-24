В Кремле сообщили о поступлении информации о последствиях ударов США по Ирану

Утром 24 июня между Ираном и Израилем вступил в силу режим прекращения огня. Через два часа израильская сторона заявила, что с территории Исламской Республики были запущены новые ракеты. На фоне этого министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные «мощные удары» по иранским объектам. Тегеран отверг сообщения о запуске ракет со своей территории.