В Кремле сообщили о поступлении информации о последствиях ударов США по Ирану
Информация о последствиях ударов США по иранским ядерным объектам поступает по соответствующим каналам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Но пока прошло слишком мало времени, безусловно, еще предстоит проанализировать ситуацию на местах, чтобы понять, насколько серьезный вред нанесен. Четкое понимание сейчас вряд ли у кого-то есть», – подчеркнул представитель Кремля.
13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильские военные атаковали иранские ядерные объекты и ликвидировали высокопоставленных военных. Тегеран в ответ приступил к обстрелам еврейского государства. 22 июня в конфликт вступили США. Американские силы нанесли удары по иранским ядерным комплексам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Иран, в свою очередь, атаковал американские военные базы в Катаре и Ираке 23 июня.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что на ядерном объекте в Натанзе в результате атаки США повреждена установка по обогащению урана. Кроме того, агентство обнаружило воронки от проникающих боеприпасов на иранском ядерном объекте в Фордо. В Исфахане пострадали здания, где велась переработка ядерных материалов.
Утром 24 июня между Ираном и Израилем вступил в силу режим прекращения огня. Через два часа израильская сторона заявила, что с территории Исламской Республики были запущены новые ракеты. На фоне этого министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные «мощные удары» по иранским объектам. Тегеран отверг сообщения о запуске ракет со своей территории.