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Песков: Россия оказала поддержку Ирану своей четкой позицией

В Кремле считают, что критика в адрес России – это «подливание масла в огонь»
Ведомости

Слова аналитиков о критике в адрес России о том, что она недостаточно сделала для поддержки Ирана, – это подливание масла в огонь. Такое заявление сделал в ходе брифинга пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, таких рассуждений много, очень много желающих использовать ситуацию для того, чтобы подлить масла в огонь, для того, чтобы, скажем так, подпортить отношения партнерские между Москвой и Тегераном», – подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия действительно оказала поддержку Ирану, заняв четкую позицию. Он подчеркнул, что Москва намерена и дальше развивать отношения с Тегераном.

Представитель Кремля также уточнил, что вопрос о посредничестве России в конфликте между США и Ираном не обсуждался во время встречи президента РФ Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи 23 июня.

В ходе встречи Путин назвал удар США по Ирану «неспровоцированной агрессией», которая не имеет оправданий. По его словам, между РФ и Ираном сложились добрые и надежные отношения и Москва готова приложить усилия для оказания помощи Исламской Республике в текущей ситуации.

В свою очередь Аракчи выразил благодарность российскому руководству за осуждение действий США против Ирана. Министр подчеркнул, что Москва находится «на правильной стороне истории». Кроме того, он передал Путину теплые пожелания от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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