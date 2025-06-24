Путин обсудил с королем Бахрейна ПМЭФ и ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. В ходе беседы стороны обсудили результаты участия Бахрейна в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, проходившем с 18 по 21 июня.
Российский лидер особо отметил продуктивную работу делегации королевства, которую возглавлял представитель монарха по гуманитарной работе и молодежной политике, советник по национальной безопасности Насер бен Хамад Аль Халифа. Обе стороны подтвердили стремление к углублению партнерства в торгово-экономической сфере, инвестиционном сотрудничестве и культурно-гуманитарных обменах.
Отдельное внимание в переговорах было уделено ближневосточной проблематике. Главы государств выступили за скорейшую нормализацию обстановки в регионе, подчеркнув важность запланированного на октябрь в Москве первого российско-арабского саммита как значимой инициативы для стабилизации ситуации.
Делегация Бахрейна получила почетный статус страны-гостя на ПМЭФ-2025. Она состояла из 80 человек. До пленарного заседания на форуме 20 июня российской президент и сын короля Бахрейна провели двусторонние переговоры. Путин передал королю Бахрейна наилучшие пожелания и указал, что Россия высоко ценит традиционно дружеские отношения стран.
Насер Бен Хамад Аль Халифа охарактеризовал отношение российского лидера к народу строчкой из стихотворения поэта Александра Пушкина «Памятник». По его словам, «мудрая политика, подобная словам Пушкина», – политика Путина по отношению к народу и она «не измеряется только цифрами».