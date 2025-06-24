Путин обсудил с королем Бахрейна ПМЭФ и ситуацию на Ближнем Востоке

Делегация Бахрейна получила почетный статус страны-гостя на ПМЭФ-2025. Она состояла из 80 человек. До пленарного заседания на форуме 20 июня российской президент и сын короля Бахрейна провели двусторонние переговоры. Путин передал королю Бахрейна наилучшие пожелания и указал, что Россия высоко ценит традиционно дружеские отношения стран.