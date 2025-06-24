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Путин обсудил с королем Бахрейна ПМЭФ и ситуацию на Ближнем Востоке

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. В ходе беседы стороны обсудили результаты участия Бахрейна в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, проходившем с 18 по 21 июня.

Российский лидер особо отметил продуктивную работу делегации королевства, которую возглавлял представитель монарха по гуманитарной работе и молодежной политике, советник по национальной безопасности Насер бен Хамад Аль Халифа. Обе стороны подтвердили стремление к углублению партнерства в торгово-экономической сфере, инвестиционном сотрудничестве и культурно-гуманитарных обменах.

Отдельное внимание в переговорах было уделено ближневосточной проблематике. Главы государств выступили за скорейшую нормализацию обстановки в регионе, подчеркнув важность запланированного на октябрь в Москве первого российско-арабского саммита как значимой инициативы для стабилизации ситуации.

Делегация Бахрейна получила почетный статус страны-гостя на ПМЭФ-2025. Она состояла из 80 человек. До пленарного заседания на форуме 20 июня российской президент и сын короля Бахрейна провели двусторонние переговоры. Путин передал королю Бахрейна наилучшие пожелания и указал, что Россия высоко ценит традиционно дружеские отношения стран.

Насер Бен Хамад Аль Халифа охарактеризовал отношение российского лидера к народу строчкой из стихотворения поэта Александра Пушкина «Памятник». По его словам, «мудрая политика, подобная словам Пушкина», – политика Путина по отношению к народу и она «не измеряется только цифрами».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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