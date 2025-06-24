В Кремле не знают деталей заключения перемирия между Израилем и Ираном
Кремль не знает до конца всех подробностей достижения прекращения огня между Израилем и Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«Насколько мы понимаем, имели место контакты при посредничестве Катара, контакты президента США с рядом его визави на Ближнем Востоке», – отметил он.
Песков напомнил, что Россия с самого начала конфликта призывала к отказу от военных методов решения проблемы, абсолютному исключению каких-либо неспровоцированных нападений на государства (в данном случае на Иран, уточнил он) и урегулированию политико-дипломатическими средствами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рекомендовал не делать поспешных оценок о прочности перемирия между Ираном и Израилем. По его словам, согласно поступающей информации, США убедили Израиль согласиться на прекращение огня, а Катар сыграл аналогичную роль в переговорах с Тегераном. Но после объявления о перемирии поступали сообщения о продолжении ракетных ударов с обеих сторон.
В 08:08 мск 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Этот факт подтвердили иранские СМИ. Израиль также заявил о согласии с предложением американского лидера о двустороннем прекращении огня с Ираном «ввиду достижения целей операции».
При этом уже в 10:58 по израильскому времени (совпадает с мск) министр обороны Исраэль Кац заявил, что Иран нарушил соглашение о прекращении огня, выпустив по Израилю две баллистические ракеты. Глава оборонного ведомства поручил армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «решительно отреагировать на нарушение Ираном соглашения о прекращении огня интенсивными ударами по объектам режима в самом сердце Тегерана».