В Кремле не знают деталей заключения перемирия между Израилем и Ираном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рекомендовал не делать поспешных оценок о прочности перемирия между Ираном и Израилем. По его словам, согласно поступающей информации, США убедили Израиль согласиться на прекращение огня, а Катар сыграл аналогичную роль в переговорах с Тегераном. Но после объявления о перемирии поступали сообщения о продолжении ракетных ударов с обеих сторон.