Газета
Телеграм
Главная / Политика /

В Кремле не знают деталей заключения перемирия между Израилем и Ираном

Ведомости

Кремль не знает до конца всех подробностей достижения прекращения огня между Израилем и Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Насколько мы понимаем, имели место контакты при посредничестве Катара, контакты президента США с рядом его визави на Ближнем Востоке», – отметил он.

Песков напомнил, что Россия с самого начала конфликта призывала к отказу от военных методов решения проблемы, абсолютному исключению каких-либо неспровоцированных нападений на государства (в данном случае на Иран, уточнил он) и урегулированию политико-дипломатическими средствами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рекомендовал не делать поспешных оценок о прочности перемирия между Ираном и Израилем. По его словам, согласно поступающей информации, США убедили Израиль согласиться на прекращение огня, а Катар сыграл аналогичную роль в переговорах с Тегераном. Но после объявления о перемирии поступали сообщения о продолжении ракетных ударов с обеих сторон.

В 08:08 мск 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Этот факт подтвердили иранские СМИ. Израиль также заявил о согласии с предложением американского лидера о двустороннем прекращении огня с Ираном «ввиду достижения целей операции».

При этом уже в 10:58 по израильскому времени (совпадает с мск) министр обороны Исраэль Кац заявил, что Иран нарушил соглашение о прекращении огня, выпустив по Израилю две баллистические ракеты. Глава оборонного ведомства поручил армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «решительно отреагировать на нарушение Ираном соглашения о прекращении огня интенсивными ударами по объектам режима в самом сердце Тегерана».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных