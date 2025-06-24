Трамп заявил о невозможности восстановления Ираном ядерных объектов

Утром 24 июня вступил в силу объявленный Трампом режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Израильская сторона через два часа после начала действия прекращения огня заявила, что с территории Ирана были запущены новые ракеты, они были перехвачены. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные «мощные удары» по объектам Тегерана. Иран отверг обвинения. Высший совет нацбезопасности Ирана сообщил, что республика ответит на новые удары Израиля. Трамп после этого объявил, что Израиль развернет свои самолеты и не станет атаковать Иран.