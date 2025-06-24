Трамп заявил о невозможности восстановления Ираном ядерных объектов
Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial.
Вашингтон ударил 22 июня по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Таким образом он присоединился к конфликту на Ближнем Востоке. После этого Трамп заявил, что ядерные объекты в Иране уничтожены. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также заявила об уверенности США, что удары по Ирану пришлись по местам хранения обогащенного урана, а объекты ядерной инфраструктуры «полностью уничтожены».
Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Иран намерен продолжать обогащение урана в мирных целях и другие страны не в имеют права ограничивать Тегеран в этом вопросе.
Утром 24 июня вступил в силу объявленный Трампом режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Израильская сторона через два часа после начала действия прекращения огня заявила, что с территории Ирана были запущены новые ракеты, они были перехвачены. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные «мощные удары» по объектам Тегерана. Иран отверг обвинения. Высший совет нацбезопасности Ирана сообщил, что республика ответит на новые удары Израиля. Трамп после этого объявил, что Израиль развернет свои самолеты и не станет атаковать Иран.