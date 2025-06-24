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Трамп заявил о невозможности восстановления Ираном ядерных объектов

Ведомости

Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial.

Вашингтон ударил 22 июня по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Таким образом он присоединился к конфликту на Ближнем Востоке. После этого Трамп заявил, что ядерные объекты в Иране уничтожены. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также заявила об уверенности США, что удары по Ирану пришлись по местам хранения обогащенного урана, а объекты ядерной инфраструктуры «полностью уничтожены».

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Иран намерен продолжать обогащение урана в мирных целях и другие страны не в имеют права ограничивать Тегеран в этом вопросе.

Утром 24 июня вступил в силу объявленный Трампом режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Израильская сторона через два часа после начала действия прекращения огня заявила, что с территории Ирана были запущены новые ракеты, они были перехвачены. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные «мощные удары» по объектам Тегерана. Иран отверг обвинения. Высший совет нацбезопасности Ирана сообщил, что республика ответит на новые удары Израиля. Трамп после этого объявил, что Израиль развернет свои самолеты и не станет атаковать Иран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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