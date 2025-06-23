МИД Ирана заявил о планах продолжать мирное обогащение урана
Иран намерен продолжать обогащение урана в мирных целях. Другие страны не в имеют права ограничивать в этом Тегеран, заявил заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи в эфире телеканала ARD.
«Мы добросовестный участник Договора о нераспространении ядерного оружия, на этом основании мы осуществляем обогащение урана в мирных целях, на благо нашей страны», – подчеркнул Тахт-Раванчи (цитата по ТАСС).
13 июня конфликт на Ближнем Востоке обострился после атак Израиля на иранские ядерные объекты. 22 июня в конфликт вступили США. Американские силы нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН.