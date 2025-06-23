МИД Ирана заявил о планах продолжать мирное обогащение урана

13 июня конфликт на Ближнем Востоке обострился после атак Израиля на иранские ядерные объекты. 22 июня в конфликт вступили США. Американские силы нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми атаками, если Тегеран не капитулирует. Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН.