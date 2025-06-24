Глава МИД Ирана Аракчи заявил об удовлетворении результатами визита в Москву

Путин провел встречу с Аракчи 23 июня. В ходе переговоров российский лидер назвал удар США по Ирану «неспровоцированной агрессией», которая не имеет оправданий. По его словам, между РФ и Ираном сложились добрые и надежные отношения и Москва готова приложить усилия для оказания помощи Исламской Республике в текущей ситуации.