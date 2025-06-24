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Глава МИД Ирана Аракчи заявил об удовлетворении результатами визита в Москву

Ведомости

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что удовлетворен результатами своего визита в Москву. Об этом он рассказал в интервью Al-Araby Al-Jadeed.

Аракчи отметил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была «прекрасной». Он также подчеркнул, что Россия заняла твердую позицию, осудив удары США и Израиля по Ирану.

Россия является влиятельной страной в вопросе иранской ядерной программы, и мы сотрудничаем с ней во многих областях, рассказал глава иранского МИДа. 

«Мы всегда консультировались с ней, обменивались мнениями и пользовались ее предложениями. В свете эскалации было необходимо провести подробные консультации», — добавил он.

Путин провел встречу с Аракчи 23 июня. В ходе переговоров российский лидер назвал удар США по Ирану «неспровоцированной агрессией», которая не имеет оправданий. По его словам, между РФ и Ираном сложились добрые и надежные отношения и Москва готова приложить усилия для оказания помощи Исламской Республике в текущей ситуации.

В свою очередь Аракчи выразил благодарность российскому руководству за осуждение действий США против Ирана. Министр подчеркнул, что Москва находится «на правильной стороне истории». Кроме того, он передал Путину теплые пожелания от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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