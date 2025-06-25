Посольство США в Израиле возобновит работу с 25 июня
Работа посольства США в Израиле возобновится без ограничений с 25 июня, сообщило диппредставительство. В публикации говорится об отмене приказа о введении убежищ для госслужащих США и членов их семей.
«В связи с прекращением огня между Израилем и Ираном командование главного фронта сняло все ограничения, а США посольство будет открыто, как обычно, в среду, 25 июня», – отметили в дипмиссии.
При этом в материале подчеркивается, что сотрудникам, находящимся на госслужбе США, нельзя выезжать за пределы Тель-Авива, Иерусалима и районов Беэр-Шевы до дальнейшего уведомления.
Отделение посольства США в Иерусалиме не работало 16 и 17 июня, после чего с 20 июня США закрыли все отделения в Израиле. Это было связано с обострением конфликта Ирана и Израиля, которое началось 13 июня. Территории стран подвергались взаимным бомбардировкам. 18 июня телеканал N12 сообщил, что американские дипломаты и их семьи эвакуировались из Израиля на прибывшем из США самолете. 24 июня было принято решение о прекращении огня между странами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после этого сняла все ограничения, которые были введены в тылу.