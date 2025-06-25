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Посольство США в Израиле возобновит работу с 25 июня

Ведомости

Работа посольства США в Израиле возобновится без ограничений с 25 июня, сообщило диппредставительство. В публикации говорится об отмене приказа о введении убежищ для госслужащих США и членов их семей.

«В связи с прекращением огня между Израилем и Ираном командование главного фронта сняло все ограничения, а США посольство будет открыто, как обычно, в среду, 25 июня», – отметили в дипмиссии.

При этом в материале подчеркивается, что сотрудникам, находящимся на госслужбе США, нельзя выезжать за пределы Тель-Авива, Иерусалима и районов Беэр-Шевы до дальнейшего уведомления.

Отделение посольства США в Иерусалиме не работало 16 и 17 июня, после чего с 20 июня США закрыли все отделения в Израиле. Это было связано с обострением конфликта Ирана и Израиля, которое началось 13 июня. Территории стран подвергались взаимным бомбардировкам. 18 июня телеканал N12 сообщил, что американские дипломаты и их семьи эвакуировались из Израиля на прибывшем из США самолете. 24 июня было принято решение о прекращении огня между странами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после этого сняла все ограничения, которые были введены в тылу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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