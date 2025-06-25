Посольство США в Израиле возобновит работу с 25 июня

Отделение посольства США в Иерусалиме не работало 16 и 17 июня, после чего с 20 июня США закрыли все отделения в Израиле. Это было связано с обострением конфликта Ирана и Израиля, которое началось 13 июня. Территории стран подвергались взаимным бомбардировкам. 18 июня телеканал N12 сообщил, что американские дипломаты и их семьи эвакуировались из Израиля на прибывшем из США самолете. 24 июня было принято решение о прекращении огня между странами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после этого сняла все ограничения, которые были введены в тылу.