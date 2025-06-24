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ЦАХАЛ сняла ограничения в тылу на фоне прекращения огня между Израилем и Ираном

Ведомости

В Израиле сняты все ограничения, которые были введены в тылу в рамках конфликта с Ираном, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Режим полной активности без рестрикций будет действовать как минимум до вечера 26 июня.

Решение было принято после одобрения главы минобороны страны Исраэля Каца, а также оценки текущей ситуации с безопасностью. Изменения вступили в силу с 20:00 мск 24 июня. При этом, указано в публикации, населенные пункты вблизи сектора Газа по-прежнему должны придерживаться указаний местного командования.

После начала эскалации конфликта Ирана и Израиля 13 июня для гражданского населения еврейского государства были введены такие ограничения, как запрет на собрания людей на улицах, учебу, работу в большинстве сфер, кроме жизненно важных. Иран и Израиль обменивались ударами, в Иране были поражены ядерные объекты, погибли несколько военачальников, повреждены аэропорт и производства оружия. 22 июня в конфликт вступили США. После взаимных ударов американской и иранской армий 24 июня было принято решение о прекращении огня. Телеканал IRIB сообщал о том, что на площади Революции в Тегеране в 17:00 по местному времени (17:30 мск) состоится празднование победы над Израилем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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