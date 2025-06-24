ЦАХАЛ сняла ограничения в тылу на фоне прекращения огня между Израилем и Ираном

После начала эскалации конфликта Ирана и Израиля 13 июня для гражданского населения еврейского государства были введены такие ограничения, как запрет на собрания людей на улицах, учебу, работу в большинстве сфер, кроме жизненно важных. Иран и Израиль обменивались ударами, в Иране были поражены ядерные объекты, погибли несколько военачальников, повреждены аэропорт и производства оружия. 22 июня в конфликт вступили США. После взаимных ударов американской и иранской армий 24 июня было принято решение о прекращении огня. Телеканал IRIB сообщал о том, что на площади Революции в Тегеране в 17:00 по местному времени (17:30 мск) состоится празднование победы над Израилем.