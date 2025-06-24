В Тегеране отпразднуют победу над Израилем

IRIB сообщал, что Совет национальной безопасности Ирана опубликовал заявление о прекращении огня с «сионистским врагом». «Вооруженные силы Исламской Республики Иран откликнулись на приказ верховного лидера исламской революции и ответили с образцовой храбростью, сокрушив все злобные деяния врага, последним из которых стала американская база Аль-Удид, а затем и все оккупированные территории [Израиль]», – говорится в заявлении. По утверждению совета, это была «победа, которая заставила противника признать поражение, а также в одностороннем порядке прекратить наступление». Тегеран предупредил, что совершит ответные удары в случае новой агрессии.