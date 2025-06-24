В Тегеране отпразднуют победу над Израилем
На площади Революции в Тегеране в 17:00 по местному времени (17:30 мск) состоится празднование победы над Израилем. Об этом сообщили в эфире телеканала IRIB.
В телекомпании не уточнили, будут ли в связи с этим проводится торжественные мероприятия.
Утром 24 июня вступил в силу режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Практически сразу он был нарушен. Тель-Авив обвинил Тегеран в нападении на территорию еврейского государства. Иран отверг эти обвинения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные «мощные удары» по иранским объектам.
IRIB сообщал, что Совет национальной безопасности Ирана опубликовал заявление о прекращении огня с «сионистским врагом». «Вооруженные силы Исламской Республики Иран откликнулись на приказ верховного лидера исламской революции и ответили с образцовой храбростью, сокрушив все злобные деяния врага, последним из которых стала американская база Аль-Удид, а затем и все оккупированные территории [Израиль]», – говорится в заявлении. По утверждению совета, это была «победа, которая заставила противника признать поражение, а также в одностороннем порядке прекратить наступление». Тегеран предупредил, что совершит ответные удары в случае новой агрессии.