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В Тегеране отпразднуют победу над Израилем

Ведомости

На площади Революции в Тегеране в 17:00 по местному времени (17:30 мск) состоится празднование победы над Израилем. Об этом сообщили в эфире телеканала IRIB. 

В телекомпании не уточнили, будут ли в связи с этим проводится торжественные мероприятия.

Утром 24 июня вступил в силу режим прекращения огня между Ираном и Израилем. Практически сразу он был нарушен. Тель-Авив обвинил Тегеран в нападении на территорию еврейского государства. Иран отверг эти обвинения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные «мощные удары» по иранским объектам.

IRIB сообщал, что Совет национальной безопасности Ирана опубликовал заявление о прекращении огня с «сионистским врагом». «Вооруженные силы Исламской Республики Иран откликнулись на приказ верховного лидера исламской революции и ответили с образцовой храбростью, сокрушив все злобные деяния врага, последним из которых стала американская база Аль-Удид, а затем и все оккупированные территории [Израиль]», – говорится в заявлении. По утверждению совета, это была «победа, которая заставила противника признать поражение, а также в одностороннем порядке прекратить наступление». Тегеран предупредил, что совершит ответные удары в случае новой агрессии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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