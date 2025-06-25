Зеленский прибыл в резиденцию короля Нидерландов в Гааге в костюме
Издание уточнило, что он был одет в костюм.
23 июня Зеленский встретился с британским королем Карлом III. Переговоры прошли за обедом в Виндзорском замке перед переговорами с премьер-министром Киром Стармером. Украинский президент также был одет в костюм черного цвета.
На встречу с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля он надевал черную рубашку с гербом своей страны. Тогда Трамп был раздражен тем, что Зеленский пришел не в официальном костюме, писал портал Axios.
Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. Основные темы для обсуждения – вопросы сдерживания и обороны. Один из главных вопросов – побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП.
24 июня Politico со ссылкой на источники писало, что помощь Украине теперь будет учитываться при расчете расходов на национальную оборону, что является символической победой. Однако речь о сроках вступления в НАТО или расширенных гарантиях не идет.