Медведев: Украина не должна стать членом ЕС
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался, почему Украина не должна стать членом Европейского союза (ЕС). По его словам, ЕС превратился в самодостаточный военный блок, представляющий для России угрозу.
«Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма», – написал Медведев.
Прежнего Евросоюза, который когда-то создавался на основе Европейского объединения угля и стали, больше нет, заявил Медведев. По его мнению, ЕС вооружает Украину и финансирует действия за счет замороженных активов РФ для того, чтобы киевский режим стал неуязвимым против России.
При этом Медведев уточнил, что действия Евросоюза не должны мешать двустороннему сотрудничеству с отдельными странами Европы.
19 марта Politico писало, что представители дипломатических ведомств Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии обратились к Брюсселю с просьбой предоставить конкретные предложения по ускорению процесса присоединения Украины к ЕС. Это происходит на фоне попыток европейских стран усилить поддержку Украины в условиях раскола с администрацией президента США Дональда Трампа.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в cоцсети Х писал, что Венгрия не станет финансировать присоединение Украины к объединению.