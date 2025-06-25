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Медведев: Украина не должна стать членом ЕС

Ведомости

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался, почему Украина не должна стать членом Европейского союза (ЕС). По его словам, ЕС превратился в самодостаточный военный блок, представляющий для России угрозу.

«Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма», – написал Медведев.

Прежнего Евросоюза, который когда-то создавался на основе Европейского объединения угля и стали, больше нет, заявил Медведев. По его мнению, ЕС вооружает Украину и финансирует действия за счет замороженных активов РФ для того, чтобы киевский режим стал неуязвимым против России.

При этом Медведев уточнил, что действия Евросоюза не должны мешать двустороннему сотрудничеству с отдельными странами Европы.

19 марта Politico писало, что представители дипломатических ведомств Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии обратились к Брюсселю с просьбой предоставить конкретные предложения по ускорению процесса присоединения Украины к ЕС. Это происходит на фоне попыток европейских стран усилить поддержку Украины в условиях раскола с администрацией президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в cоцсети Х писал, что Венгрия не станет финансировать присоединение Украины к объединению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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