Певец Shaman попал под австралийские санкции
Австралия ввела санкции против российского певца Ярослава Дронова (Шамана) и еще 36 физлиц и семи компаний из РФ. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Опубликованный документ представлен министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Санкции, в том числе, распространились на членов Советов директоров компаний «Совкомфлот», «Газпромнефть», «Газпромбанк», а также гендиректора ПАО «РусГидро» Виктора Хмарина, главу Татарстана Рустама Минниханова, актера Вячеслава Манучарова, спортсменку и телеведущую Марию Киселеву.
25 июня госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что в настоящее время Вашингтон не поддерживает призывы ужесточить санкции против России.