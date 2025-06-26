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Welt: на саммите НАТО Зеленский оказался статистом

Ведомости

Вопреки ожиданиям о том, что на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский сможет высказать все свои опасения относительно конфликта в его стране, американский лидер Дональд Трамп «загнал в угол» украинского коллегу, сообщила немецкая газета Die Welt. Зеленский, по мнению авторов материала, стал «лишь массовкой» на саммите Североатлантического альянса в Гааге.

По данным газеты, Трамп не хочет мешать развитию отношений между Москвой и Вашингтоном. Издание подчеркивает, что упоминание Украины в итоговой декларации по итогам саммита достаточно расплывчато, не принято никаких конкретных финансовых обязательств членов альянса по отношению к стране.

Die Welt также пишет о том, что Трамп после личной встречи с Зеленским назвал ее «приятной» и сказал, что они говорили о достижении «настоящего мира». При этом он сразу дал понять, что не говорил конкретно о прекращении огня в рамках конфликта России и Украины.

После встречи с Зеленским Трамп заявил, что украинский лидер стремится завершить конфликт, и анонсировал предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения его урегулирования. В разговоре с журналистами он также уклонился от прямого ответа на вопрос о продолжении оказания военной помощи Украине. «Что касается денег – посмотрим, что будет», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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