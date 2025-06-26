Welt: на саммите НАТО Зеленский оказался статистом

Die Welt также пишет о том, что Трамп после личной встречи с Зеленским назвал ее «приятной» и сказал, что они говорили о достижении «настоящего мира». При этом он сразу дал понять, что не говорил конкретно о прекращении огня в рамках конфликта России и Украины.