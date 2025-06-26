Welt: на саммите НАТО Зеленский оказался статистом
Вопреки ожиданиям о том, что на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский сможет высказать все свои опасения относительно конфликта в его стране, американский лидер Дональд Трамп «загнал в угол» украинского коллегу, сообщила немецкая газета Die Welt. Зеленский, по мнению авторов материала, стал «лишь массовкой» на саммите Североатлантического альянса в Гааге.
По данным газеты, Трамп не хочет мешать развитию отношений между Москвой и Вашингтоном. Издание подчеркивает, что упоминание Украины в итоговой декларации по итогам саммита достаточно расплывчато, не принято никаких конкретных финансовых обязательств членов альянса по отношению к стране.
Die Welt также пишет о том, что Трамп после личной встречи с Зеленским назвал ее «приятной» и сказал, что они говорили о достижении «настоящего мира». При этом он сразу дал понять, что не говорил конкретно о прекращении огня в рамках конфликта России и Украины.
После встречи с Зеленским Трамп заявил, что украинский лидер стремится завершить конфликт, и анонсировал предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения его урегулирования. В разговоре с журналистами он также уклонился от прямого ответа на вопрос о продолжении оказания военной помощи Украине. «Что касается денег – посмотрим, что будет», – сказал он.