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Трамп после встречи с Зеленским пообещал поговорить с Путиным

Он также сообщил, что рассмотрит возможность поставки Украине систем ПВО Patriot
Людмила Чернова
REUTERS
REUTERS

После встречи с украинским лидером президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет завершить конфликт, и анонсировал предстоящий разговор с Владимиром Путиным по его урегулированию.

На вопрос, обсуждал ли он с Зеленским прекращение огня, Трамп ответил: «Нет, нет. Я просто хотел узнать, как у него дела».

«Встреча прошла очень хорошо. Хотя у нас раньше бывали трудности, сейчас все было просто замечательно. Я думаю, он действительно хочет завершить этот конфликт. Это то, что я вынес из встречи», – рассказал американский лидер во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Трамп подчеркнул, что считает данный момент «отличным временем», чтобы положить конец продолжающемуся конфликту. Американский лидер также сообщил о намерении поговорить с Путиным о прекращении конфликта. Точных сроков разговора он не назвал.

В ходе общения с прессой Трамп объяснил, почему ему до сих пор не удалось урегулировать украинский конфликт.

«Потому что это гораздо сложнее, чем люди себе представляют. Владимир Путин оказался более трудным [в переговорах]. Откровенно говоря, у меня были некоторые проблемы и с Зеленским. Вы, возможно, читали о нем. Все это оказалось сложнее, чем другие войны», – сказал он.

Тем не менее Трамп выразил надежду, что им удастся разрешить данный конфликт.

«Я знаю одно: он [Путин] хотел бы урегулировать [украинский конфликт], хотел бы выбраться из этой ситуации. Для него это полный бардак», – сказал он.

О помощи США Украине

Трамп отметил, что вопрос о дополнительной помощи Украине пока не решен.

«Что касается денег – посмотрим, как все сложится», – сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли он выделить дополнительные средства на оборону Украины в этом году – сверх тех $5 млрд, которые предоставляют союзники по НАТО.

Трамп также пообещал рассмотреть возможность поставки Украине систем ПВО Patriot.

«Они [Украина] действительно хотят получить эти ракеты ПВО, как их называют – комплексы Patriot. И мы посмотрим, сможем ли что-то предоставить, – сказал он. – Знаете, их очень трудно достать. Они нужны и нам. Мы поставляем их в Израиль, и они очень эффективны – на 100%. Трудно поверить, насколько они эффективны. И это именно то, что им [Украине] нужно больше всего».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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