Трамп после встречи с Зеленским пообещал поговорить с Путиным

Трамп после встречи с Зеленским пообещал поговорить с ПутинымОн также сообщил, что рассмотрит возможность поставки Украине систем ПВО Patriot
После встречи с украинским лидером президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет завершить конфликт, и анонсировал предстоящий разговор с Владимиром Путиным по его урегулированию.
На вопрос, обсуждал ли он с Зеленским прекращение огня, Трамп ответил: «Нет, нет. Я просто хотел узнать, как у него дела».
«Встреча прошла очень хорошо. Хотя у нас раньше бывали трудности, сейчас все было просто замечательно. Я думаю, он действительно хочет завершить этот конфликт. Это то, что я вынес из встречи», – рассказал американский лидер во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
Трамп подчеркнул, что считает данный момент «отличным временем», чтобы положить конец продолжающемуся конфликту. Американский лидер также сообщил о намерении поговорить с Путиным о прекращении конфликта. Точных сроков разговора он не назвал.
В ходе общения с прессой Трамп объяснил, почему ему до сих пор не удалось урегулировать украинский конфликт.
«Потому что это гораздо сложнее, чем люди себе представляют. Владимир Путин оказался более трудным [в переговорах]. Откровенно говоря, у меня были некоторые проблемы и с Зеленским. Вы, возможно, читали о нем. Все это оказалось сложнее, чем другие войны», – сказал он.
Тем не менее Трамп выразил надежду, что им удастся разрешить данный конфликт.
«Я знаю одно: он [Путин] хотел бы урегулировать [украинский конфликт], хотел бы выбраться из этой ситуации. Для него это полный бардак», – сказал он.
О помощи США Украине
Трамп отметил, что вопрос о дополнительной помощи Украине пока не решен.
«Что касается денег – посмотрим, как все сложится», – сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли он выделить дополнительные средства на оборону Украины в этом году – сверх тех $5 млрд, которые предоставляют союзники по НАТО.
Трамп также пообещал рассмотреть возможность поставки Украине систем ПВО Patriot.
«Они [Украина] действительно хотят получить эти ракеты ПВО, как их называют – комплексы Patriot. И мы посмотрим, сможем ли что-то предоставить, – сказал он. – Знаете, их очень трудно достать. Они нужны и нам. Мы поставляем их в Израиль, и они очень эффективны – на 100%. Трудно поверить, насколько они эффективны. И это именно то, что им [Украине] нужно больше всего».