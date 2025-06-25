Трамп после встречи с Зеленским пообещал поговорить с Путиным

«Они [Украина] действительно хотят получить эти ракеты ПВО, как их называют – комплексы Patriot. И мы посмотрим, сможем ли что-то предоставить, – сказал он. – Знаете, их очень трудно достать. Они нужны и нам. Мы поставляем их в Израиль, и они очень эффективны – на 100%. Трудно поверить, насколько они эффективны. И это именно то, что им [Украине] нужно больше всего».