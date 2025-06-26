Нетаньяху: Израиль и США продолжат работать вместе для победы над общими врагами

В своей публикации Трамп призвал прекратить судебное разбирательство о коррупции в отношении Нетаньяху. Президент США удивился тому, что «охота на ведьм», то есть судебное разбирательство против премьера, идет после того, как Израиль пережил конфликт с Ираном. По его мнению, необходимо отменить обвинения в отношении политика или помиловать его.