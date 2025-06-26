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Нетаньяху: Израиль и США продолжат работать вместе для победы над общими врагами

Ведомости

Израиль и США продолжат работать вместе, чтобы победить общих врагов и освободить израильских заложников в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в соцсети X.

Нетаньяху также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку, оказанную премьеру, и поддержку в адрес Израиля и еврейского народа. После этого он опубликовал в переводе на иврит полный текст сообщения американского лидера из Truth Social.

В своей публикации Трамп призвал прекратить судебное разбирательство о коррупции в отношении Нетаньяху. Президент США удивился тому, что «охота на ведьм», то есть судебное разбирательство против премьера, идет после того, как Израиль пережил конфликт с Ираном. По его мнению, необходимо отменить обвинения в отношении политика или помиловать его.

13 июня обострился конфликт между Ираном и Израилем. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и БПЛА. 22 июня к конфликту присоединились США. Вашингтон нанес удар по трем ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня. Вскоре Тель-Авив объявил о нарушении перемирия после запуска новых ракет из исламской республики. Позднее канцелярия израильского премьера сообщила об ответном ударе по радиолокационной станции возле Тегерана. После телефонного разговора Трампа и Нетаньяху Израиль воздержался от новых атак.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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