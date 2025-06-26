Нетаньяху: Израиль и США продолжат работать вместе для победы над общими врагами
Израиль и США продолжат работать вместе, чтобы победить общих врагов и освободить израильских заложников в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в соцсети X.
Нетаньяху также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку, оказанную премьеру, и поддержку в адрес Израиля и еврейского народа. После этого он опубликовал в переводе на иврит полный текст сообщения американского лидера из Truth Social.
В своей публикации Трамп призвал прекратить судебное разбирательство о коррупции в отношении Нетаньяху. Президент США удивился тому, что «охота на ведьм», то есть судебное разбирательство против премьера, идет после того, как Израиль пережил конфликт с Ираном. По его мнению, необходимо отменить обвинения в отношении политика или помиловать его.
13 июня обострился конфликт между Ираном и Израилем. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала ряд высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и БПЛА. 22 июня к конфликту присоединились США. Вашингтон нанес удар по трем ядерным объектам исламской республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня. Вскоре Тель-Авив объявил о нарушении перемирия после запуска новых ракет из исламской республики. Позднее канцелярия израильского премьера сообщила об ответном ударе по радиолокационной станции возле Тегерана. После телефонного разговора Трампа и Нетаньяху Израиль воздержался от новых атак.