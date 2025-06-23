Медведев высказался о создании буферной зоны на границе России
Председатель «Единой России» и заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал создание буферной зоны на границе России. Выступая на заседании генсовета партии, он подчеркнул неоднозначность такого понятия.
«Мы ведь с вами взрослые люди, понимаем, она сейчас буферная, а завтра она уже не буферная», – заявил Медведев (цитата по «РИА Новости»).
В этом контексте он напомнил высказывание президента России Владимира Путина, озвученное на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда глава государства напомнил о старинном правиле боевых действий: «там, где ступает нога русского солдата, то наше».
25 июня Медведев в своем Telegram-канале также объяснил, почему Украина не должна стать членом Европейского союза (ЕС). По его словам, ЕС перестал быть исключительно экономическим объединением и превратился в самодостаточный военный блок, представляющий угрозу для России. Медведев также отметил, что прежний Евросоюз, основанный на принципах Европейского объединения угля и стали, перестал существовать. По его мнению, нынешний ЕС активно вооружает Украину и финансирует действия Киева за счет замороженных активов России, стремясь сделать киевский режим неуязвимым для Москвы.