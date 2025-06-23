25 июня Медведев в своем Telegram-канале также объяснил, почему Украина не должна стать членом Европейского союза (ЕС). По его словам, ЕС перестал быть исключительно экономическим объединением и превратился в самодостаточный военный блок, представляющий угрозу для России. Медведев также отметил, что прежний Евросоюз, основанный на принципах Европейского объединения угля и стали, перестал существовать. По его мнению, нынешний ЕС активно вооружает Украину и финансирует действия Киева за счет замороженных активов России, стремясь сделать киевский режим неуязвимым для Москвы.