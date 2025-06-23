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Медведев высказался о создании буферной зоны на границе России

Ведомости

Председатель «Единой России» и заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал создание буферной зоны на границе России. Выступая на заседании генсовета партии, он подчеркнул неоднозначность такого понятия.

«Мы ведь с вами взрослые люди, понимаем, она сейчас буферная, а завтра она уже не буферная», – заявил Медведев (цитата по «РИА Новости»).

В этом контексте он напомнил высказывание президента России Владимира Путина, озвученное на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда глава государства напомнил о старинном правиле боевых действий: «там, где ступает нога русского солдата, то наше».

25 июня Медведев в своем Telegram-канале также объяснил, почему Украина не должна стать членом Европейского союза (ЕС). По его словам, ЕС перестал быть исключительно экономическим объединением и превратился в самодостаточный военный блок, представляющий угрозу для России. Медведев также отметил, что прежний Евросоюз, основанный на принципах Европейского объединения угля и стали, перестал существовать. По его мнению, нынешний ЕС активно вооружает Украину и финансирует действия Киева за счет замороженных активов России, стремясь сделать киевский режим неуязвимым для Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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