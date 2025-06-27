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США могут отказаться от поиска военных преступлений на Украине

Ведомости

Вашингтон намерен сократить программы финансирования расследований военных преступлений на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники и правительственные документы.

Помимо Украины, мера может затронуть программы по расследованию преступлений в Мьянме и Сирии. Программы также включают работу в Ираке, Непале, Шри-Ланке и Гамбии.

Уточняется, что это рекомендация административно-бюджетного управления (OMB) США и она не является окончательным решением о прекращении программ. Это дает госдепартаменту США возможность подать апелляцию.

«Но это создает потенциальную конфликтную ситуацию между OMB и госсекретарем США Марко Рубио и его помощниками, которые ответят OMB своими предложениями о том, какие программы заслуживают продолжения», – говорится в материале.

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность в январе подписал указы о сокращении международной помощи на ряде направлений. Известным решением стало прекращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID), которое на протяжении многих лет занималось усилением американского влияния за рубежом за счет программ грантов на разного вида проекты: от гуманитарных до политических, отмечали «Ведомости».

Лидером среди получателей помощи от USAID была Украина. С 2021 по 2024 г. стране выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства, следовало из данных госдепа США. Большая часть средств ($24,1 млрд) была направлена на поддержание макроэкономической стабильности Киева при партнерстве со Всемирным банком.

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