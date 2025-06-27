США могут отказаться от поиска военных преступлений на Украине

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность в январе подписал указы о сокращении международной помощи на ряде направлений. Известным решением стало прекращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID), которое на протяжении многих лет занималось усилением американского влияния за рубежом за счет программ грантов на разного вида проекты: от гуманитарных до политических, отмечали «Ведомости».