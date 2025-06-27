WSJ: Израиль начал подготовку ударов по Ирану в ноябре 2024 года

Израиль начал подготовку к ликвидации иранских ядерных объектов, ученых и высокопоставленных лиц еще в ноябре 2024 г. Тогда же были определены цели будущих ударов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в разведках обеих стран.