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WSJ: Израиль начал подготовку ударов по Ирану в ноябре 2024 года

Ведомости

Израиль начал подготовку к ликвидации иранских ядерных объектов, ученых и высокопоставленных лиц еще в ноябре 2024 г. Тогда же были определены цели будущих ударов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в разведках обеих стран.

По данным газеты, в ноябре 2024 г. было организовано секретное совещание с участием 120 высокопоставленных представителей армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), командования израильских военно-воздушных сил (ВВС) и разведывательного сообщества страны. В результате участники встречи утвердили перечень для ликвидации, который состоял из 250 объектов иранской ядерной программы, военной инфраструктуры, а также командующих вооруженными силами (ВС) Ирана и физиков-ядерщиков страны.

Тогда же представители ВС Израиля приняли решение о необходимости детального установления местоположения иранских средств противовоздушной обороны (ПВО), чтобы в дальнейшем нейтрализовать их.

Как рассказали собеседники WSJ, обширная сеть агентов израильских спецслужб в Иране начала формироваться еще в середине 1990-х. Уже тогда она ставила перед собой цель обеспечить будущие диверсионные операции в отношении иранской ядерной программы.

Окончательное решение о начале войны с Ираном власти Израиля приняли 9 июня, пишет газета. 

13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня. Через два часа Тель-Авив заявил о нарушении перемирия после запуска новых ракет из исламской республики. Позднее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что израильские ВВС в ответ нанесли удар по радиолокационной станции возле Тегерана. После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Нетаньяху Израиль воздержался от новых атак.

26 июня министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи признал, что американские удары нанесли серьезный ущерб ядерным объектам Ирана.

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