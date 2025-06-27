Сотрудники СНБ Армении прибыли задержать архиепископа Микаеля
Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян с целью задержать архиепископа Микаеля Аджапахяна. Об этом сообщил адвокат главы Ширакской епархии ААЦ Мигран Погосян.
«Сотрудники СНБ здесь, возле резиденции католикоса», – заявил он в ответ на вопрос журналистов (цитата по ТАСС).
Сообщается, что позже сотрудники СНБ вошли в здание резиденции для задержания архиепископа Микаеля.
Утром 27 июня сотрудники правоохранительных органов в масках провели обыски в здании Ширакской епархии ААЦ в Гюмри. Однако к моменту их прибытия архиепископ Микаель уже покинул город и направился в Первопрестольный Святой Эчмиадзин для участия в собрании духовенства.
Поводом для действий силовиков стало заявление архиепископа о необходимости военного переворота в Армении. 26 июня прокуратура страны возбудила уголовное дело в отношении Аджапахяна по данному факту.
25 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о предотвращении попытки государственного переворота. По его словам, правоохранители пресекли планы оппозиционного движения «Священная борьба», участники которого якобы готовили захват власти. В тот же день силовики провели обыски в доме одного из лидеров движения, архиепископа Баграта Галстаняна.