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Архиепископ Ширакской епархии ААЦ Микаэл уехал с силовиками

Ведомости

Силовики увезли архиепископа Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Армения».

Ранее 27 июня агентство сообщало, что у Первопрестольного Святого Эчмиадзина (духовный и административный центр ААЦ), куда прибыли правоохранители, «крайне напряженная» обстановка. У здания собрались верующие и группа священников, которые закрыли ворота и не позволяли архиепископу и католикосу всех армян Гарегину II выйти из резиденции к правоохранителям. Люди назвали сотрудников службы национальной безопасности (СНБ) Армении антихристами и призывали их «снять маски». Гарегин II объявил собравшимся, что решение о дальнейших действиях примет высшее духовенство.

Утром 27 июня правоохранители в масках провели обыски в здании Ширакской епархии ААЦ в Гюмри. К моменту их прибытия архиепископ Микаэл покинул город и направился в Первопрестольный Эчмиадзин для участия в собрании духовенства. Сотрудники СНБ прибыли в резиденцию католикоса всех армян, чтобы задержать архиепископа Микаэла.

Действия силовиков связаны с заявлением архиепископа о необходимости военного переворота в Армении. 26 июня прокуратура страны возбудила уголовное дело против Аджапахяна по данному факту.

25 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о предотвращении попытки госпереворота. По его словам, правоохранители пресекли планы оппозиционного движения «Священная борьба», участники которого якобы готовили захват власти. Тогда же были проведены обыски в доме одного из лидеров движения, архиепископа Баграта Галстаняна.

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