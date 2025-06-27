Архиепископ Ширакской епархии ААЦ Микаэл уехал с силовиками

Ранее 27 июня агентство сообщало, что у Первопрестольного Святого Эчмиадзина (духовный и административный центр ААЦ), куда прибыли правоохранители, «крайне напряженная» обстановка. У здания собрались верующие и группа священников, которые закрыли ворота и не позволяли архиепископу и католикосу всех армян Гарегину II выйти из резиденции к правоохранителям. Люди назвали сотрудников службы национальной безопасности (СНБ) Армении антихристами и призывали их «снять маски». Гарегин II объявил собравшимся, что решение о дальнейших действиях примет высшее духовенство.