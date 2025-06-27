В Армении возбудили дело из-за препятствия задержанию архиепископа Микаела

Позже католикос всех армян Гарегин II вышел к собравшимся в сопровождении архиепископа и его адвоката. Однако верующие не позволили католикосу и архиепископу покинуть территорию резиденции. Люди заперли ворота, скандировали «патриарх» и обращались к силовикам с криками: «Вы – антихристы». Представители СНБ же официально призвали архиепископа добровольно явиться в следственные органы и предостерегли собравшихся от действий, препятствующих работе правоохранителей.