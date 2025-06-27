В Армении возбудили дело из-за препятствия задержанию архиепископа Микаела
Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело из-за действий граждан, которые воспрепятствовали задержанию главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаела Аджапахяна. Об этом сообщается в заявлении ведомства.
«Учитывая, что группа лиц воспрепятствовала законной деятельности правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по признакам воспрепятствования осуществлению правосудия», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.
27 июня ситуация вокруг ААЦ обострилась после того, как сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении провели обыски в Ширакской епархии и направились к резиденции католикоса всех армян в Первопрестольный Святой Эчмиадзин с целью задержания архиепископа Микаела Аджапахяна. На момент прибытия силовиков он уже находился в Эчмиадзине на собрании духовенства.
Сообщалось, что верующие и священнослужители физически преградили путь сотрудникам спецназа, не позволив им задержать архиепископа. В 10:39 мск (11:39 по местному времени) между собравшимися и силовиками произошла потасовка. На фоне эскалации в Эчмиадзин были стянуты дополнительные подразделения полиции, спецназа и сотрудников СНБ. Оппозиция, включая партию «Дашнакцутюн», призвала своих сторонников прибыть в город для защиты церковных лидеров.
Позже католикос всех армян Гарегин II вышел к собравшимся в сопровождении архиепископа и его адвоката. Однако верующие не позволили католикосу и архиепископу покинуть территорию резиденции. Люди заперли ворота, скандировали «патриарх» и обращались к силовикам с криками: «Вы – антихристы». Представители СНБ же официально призвали архиепископа добровольно явиться в следственные органы и предостерегли собравшихся от действий, препятствующих работе правоохранителей.