Архиепископ Микаель добровольно прибудет в Следственный комитет Армении
Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Микаэл Аджапахян сам направился в Следственный комитет (СК), сообщил адвокат Ара Зограбян. Его слова передает «Sputnik Армения».
Вместе с архиепископом находятся адвокаты и некоторые священники. Ситуация вокруг ААЦ обострилась 27 июня, когда сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении провели обыски в Ширакской епархии и направились к резиденции католикоса всех армян в Первопрестольный Святой Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаела Аджапахяна. На момент прибытия силовиков он находился в Эчмиадзине на собрании духовенства.
Граждане и священнослужители преградили путь сотрудникам спецназа, не позволяя им задержать архиепископа. Произошла потасовка между собравшимися и силовиками. В условиях эскалации в Эчмиадзин были стянуты дополнительные подразделения полиции, спецназа и сотрудников СНБ. Оппозиция, включая партию «Дашнакцутюн», призвала своих сторонников прибыть в город для защиты церковных лидеров. Впоследствиии католикос всех армян Гарегин II вышел к собравшимся вместе с архиепископом и его адвокатом. Но верующие не позволили им выйти за пределы резиденции. Представители СНБ же призвали архиепископа добровольно явиться в следственные органы и предостерегли собравшихся от действий, препятствующих работе правоохранителей.
Действия силовиков связаны с заявлением архиепископа о необходимости военного переворота в Армении. 26 июня против Аджапахяна было возбуждено уголовное дело.