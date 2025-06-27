Архиепископ Микаель добровольно прибудет в Следственный комитет Армении

Граждане и священнослужители преградили путь сотрудникам спецназа, не позволяя им задержать архиепископа. Произошла потасовка между собравшимися и силовиками. В условиях эскалации в Эчмиадзин были стянуты дополнительные подразделения полиции, спецназа и сотрудников СНБ. Оппозиция, включая партию «Дашнакцутюн», призвала своих сторонников прибыть в город для защиты церковных лидеров. Впоследствиии католикос всех армян Гарегин II вышел к собравшимся вместе с архиепископом и его адвокатом. Но верующие не позволили им выйти за пределы резиденции. Представители СНБ же призвали архиепископа добровольно явиться в следственные органы и предостерегли собравшихся от действий, препятствующих работе правоохранителей.