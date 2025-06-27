Армянского архиепископа Микаеля задержали за призыв к свержению власти

Утром 27 июня сотрудники правоохранительных органов в масках провели обыски в здании Ширакской епархии ААЦ в Гюмри. Однако к моменту их прибытия архиепископ Микаель уже покинул город и направился в Эчмиадзин для участия в собрании духовенства. Затем сотрудники нацбезопасности прибыли в резиденцию католикоса всех армян для задержания Аджапахяна.