Армянского архиепископа Микаеля задержали за призыв к свержению власти
Главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаеля Аджапахяна задержали за призыв к свержению власти в стране, сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката.
Агентство уточнило, что следствие ходатайствует об аресте. Суд вынесет решение о мере пресечения в течение 24 часов с момента задержания архиепископа. Адвокат подчеркнул, что Аджапахян не признает вину.
Поводом для задержания стало заявление архиепископа о необходимости военного переворота в Армении. 26 июня прокуратура страны возбудила уголовное дело в отношении Аджапахяна по данному факту.
Утром 27 июня сотрудники правоохранительных органов в масках провели обыски в здании Ширакской епархии ААЦ в Гюмри. Однако к моменту их прибытия архиепископ Микаель уже покинул город и направился в Эчмиадзин для участия в собрании духовенства. Затем сотрудники нацбезопасности прибыли в резиденцию католикоса всех армян для задержания Аджапахяна.