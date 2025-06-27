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США продлили разрешение на сделки по атомной энергетике с российскими банками

Ведомости

США продлили разрешение на проведение с российскими банками финансовых операций в сфере гражданской ядерной энергетики. Это следует из лицензии №115B, опубликованной управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Разрешены сделки в области ядерной энергетики с Центробанком, Сбербанком, ВТБ, Росбанком, Альфа-банком, Внешэкономбанком, Совкомбанком, банком «Зенит», Национальным клиринговым центром (НКЦ) и несколькими другими кредитными организациями РФ. В документе уточняется, что разрешения действуют до 19 декабря этого года.

25 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не поддерживает призывы ужесточить санкции против России, чтобы не навредить процессу урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что президент США Дональд Трамп «знает, когда и где» необходимо идти на новые экономические меры.

В марте закончился срок действия генеральной лицензии, позволяющей зарубежным компаниям оплачивать российские энергоресурсы через подсанкционные банки. США ее продлевать не стали. По данным источника телеканала Fox News, лицензия, позволяющая обходить некоторые санкции, является инструментом давления в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

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