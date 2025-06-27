США продлили разрешение на сделки по атомной энергетике с российскими банками

25 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не поддерживает призывы ужесточить санкции против России, чтобы не навредить процессу урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что президент США Дональд Трамп «знает, когда и где» необходимо идти на новые экономические меры.