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Рубио объяснил, почему США не хотят усиливать антироссийские санкции

Ведомости

В настоящее время Вашингтон не поддерживает призывы ужесточить санкции против России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Если бы мы сделали то, чего здесь все хотят, – пришли и раздавили их новыми санкциями, – мы, вероятно, потеряли бы возможность говорить с ними о перемирии. А тогда кто будет с ними говорить?» – сказал госсекретарь в интервью Politico на полях саммита НАТО.

Рубио добавил, что Трамп «знает, когда и где» необходимо идти на новые экономические меры. Администрация работает с конгрессом, чтобы обеспечить Трампу необходимую гибкость, отметил госсекретарь. Но, по его словам, как только это случится, то «окно» для переговоров с Россией, скорее всего, закроется.

«Если он это сделает, вы почти признаете, что в ближайшее время переговоры не состоятся», – сказал Рубио.

23 июня Венгрия и Словакия не поддержали введение 18-го пакета санкций против России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснил, что при установлении новых санкционных мер страны Евросоюза (ЕС), включая Венгрию и Словакию, не смогли бы покупать российский природный газ и дешевую российскую сырую нефть.

20 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал план ЕС по отказу от энергоресурсов из России мошенничеством. Речь шла о намерении Евросоюза запретить поставки российской нефти и газа с 2027 г. не в рамках санкционного режима, а как меру торговой политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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