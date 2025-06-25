Рубио объяснил, почему США не хотят усиливать антироссийские санкции

«Если бы мы сделали то, чего здесь все хотят, – пришли и раздавили их новыми санкциями, – мы, вероятно, потеряли бы возможность говорить с ними о перемирии. А тогда кто будет с ними говорить?» – сказал госсекретарь в интервью Politico на полях саммита НАТО.