Рубио объяснил, почему США не хотят усиливать антироссийские санкции
В настоящее время Вашингтон не поддерживает призывы ужесточить санкции против России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Если бы мы сделали то, чего здесь все хотят, – пришли и раздавили их новыми санкциями, – мы, вероятно, потеряли бы возможность говорить с ними о перемирии. А тогда кто будет с ними говорить?» – сказал госсекретарь в интервью Politico на полях саммита НАТО.
Рубио добавил, что Трамп «знает, когда и где» необходимо идти на новые экономические меры. Администрация работает с конгрессом, чтобы обеспечить Трампу необходимую гибкость, отметил госсекретарь. Но, по его словам, как только это случится, то «окно» для переговоров с Россией, скорее всего, закроется.
«Если он это сделает, вы почти признаете, что в ближайшее время переговоры не состоятся», – сказал Рубио.
23 июня Венгрия и Словакия не поддержали введение 18-го пакета санкций против России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснил, что при установлении новых санкционных мер страны Евросоюза (ЕС), включая Венгрию и Словакию, не смогли бы покупать российский природный газ и дешевую российскую сырую нефть.
20 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал план ЕС по отказу от энергоресурсов из России мошенничеством. Речь шла о намерении Евросоюза запретить поставки российской нефти и газа с 2027 г. не в рамках санкционного режима, а как меру торговой политики.