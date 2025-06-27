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Архиепископ Микаэл попросил не упоминать его среди кандидатов в премьеры Армении

Ведомости

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэл Аджапахян попросил не упоминать его имя среди кандидатов в премьер-министры Армении. Соответствующую записку опубликовал его адвокат Ара Зограбян в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я полностью удовлетворен своим служением в церкви в качестве священнослужителя, поэтому прошу не муссировать мое имя в списке кандидатов в премьер-министры», – сказано в записке.

27 июня Микаэла задержали за призыв к свержению власти в Армении. Следствие ходатайствует о его аресте. Утром того же дня сотрудники Службы национальной безопасности страны провели обыски в Ширакской епархии и прибыли к резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзин с намерением задержать архиепископа. После того как священнослужители и верующие преградили путь силовикам, не позволив им провести задержание, началась потасовка. Верующие не позволили католикосу всех армян Гарегину II и архиепископу покинуть территорию и заперли ворота. Позже Зограбян уточнил, что Микаэл сам направился в Следственный комитет.

Днем ранее прокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении Микаэла после его заявления о необходимости военного переворота в республике.

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