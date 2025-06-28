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Президент Польши Дуда прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Ведомости

На Украину с необъявленным визитом приехал президент Польши Анджей Дуда. Ожидается, что глава государства встретится в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщил министр иностранных дел республики Андрей Сибига.

«Я был рад приветствовать настоящего друга Украины Анджея Дуду на Центральном железнодорожном вокзале Киева сегодня утром», – написал Сибига в X.

Дуда стоял рядом с Украиной в трудные времена, республика благодарна ему и всем полякам, которые «продемонстрировали настоящую солидарность с Украиной», добавил министр. 

По данным «РБК-Украина», визит Дуды на Украину будет последним в должности президента. На президентских выборах в Польше 1 июня победу одержал правоконсервативный кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, действующий глава государства в выборах не участвовал.

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