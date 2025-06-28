Президент Польши Дуда прибыл в Киев для встречи с Зеленским

По данным «РБК-Украина», визит Дуды на Украину будет последним в должности президента. На президентских выборах в Польше 1 июня победу одержал правоконсервативный кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, действующий глава государства в выборах не участвовал.