Силы ПВО сбили шесть авиабомб и свыше 250 беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть управляемых авиационных бомб и 252 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией были нанесены поражения складам боеприпасов и материалов, цехам производства и сборки ударных беспилотников ВСУ, месту хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
За ночь средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник над семью российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями, объявляли в российском военном ведомстве. Девять БПЛА сбили над Крымом, шесть – над Брянской областью, по пять – над Смоленской областью и над Черным морем, два – над Азовским морем, по одному – над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.
28 июня Минобороны сообщило, что российские силы взяли под контроль донецкий населенный пункт Червоная Зирка. 26 июня стало известно, что ВС России установили контроль над Новосергеевкой и Шевченко в ДНР.