Силы ПВО сбили шесть авиабомб и свыше 250 беспилотников ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник над семью российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями, объявляли в российском военном ведомстве. Девять БПЛА сбили над Крымом, шесть – над Брянской областью, по пять – над Смоленской областью и над Черным морем, два – над Азовским морем, по одному – над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.