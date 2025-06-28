Средства ПВО сбили 31 БПЛА над регионами России

Больше всего БПЛА (девять) сбили над Крымом, шесть – над Брянской областью, по пять – над Смоленской областью и над Черным морем, два – над Азовским морем, по одному – над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем. Дроны перехватывали с 23.30 27 июня до 06.45 28 июня.