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Средства ПВО сбили 31 БПЛА над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над семью российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего БПЛА (девять) сбили над Крымом, шесть – над Брянской областью, по пять – над Смоленской областью и над Черным морем, два – над Азовским морем, по одному – над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем. Дроны перехватывали с 23.30 27 июня до 06.45 28 июня.

Накануне с 20.10 до 23.25 ПВО сбила 25 БПЛА над Курской, Орловской областями и Крымом. 

В Брянске четыре человека пострадали после атаки ВСУ 27 июня. Были также частично повреждены более 10 домов и автомобиль. 

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