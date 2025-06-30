Армения и ЕС приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере

Армения и ЕС приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфереСтороны обсуждают предоставление помощи из Европейского фонда мира
Армения и Евросоюз (ЕС) официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян после встречи с главой евродипломатии Каей Каллас.
«Начало консультаций в сфере обороны и безопасности является важным шагом для приведения рамок нашего сотрудничества в соответствие с современными вызовами и приложения дополнительных усилий для их преодоления», – заявил глава армянского МИДа на пресс-конференции в Ереване (цитата по «Арменпресс»).
Мирзоян также сообщил, что обсудил с Каллас предоставление помощи Армении в рамках Европейского фонда мира. именно из этого фонда ЕС закупает оружие для Украины.
4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». После этого правительство страны заявило, что в повестке у него нет вопроса о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом российские власти подчеркивали, что одновременное членство в двух союзах невозможно. Так вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью «Ведомостям» предупреждал, что из-за сближения с ЕС Армения в этом году может недополучить $6 млрд из-за снижения товарооборота с РФ. Кроме того, членство в ЕС может привести к прекращению авиасообщения между странами.
Оверчук предложил гражданам Армении задуматься о том, как выбор в пользу Евросоюза может повлиять на их жизнь и благосостояние.