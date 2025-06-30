Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Армения и ЕС приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере

Стороны обсуждают предоставление помощи из Европейского фонда мира
Ведомости

Армения и Евросоюз (ЕС) официально приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян после встречи с главой евродипломатии Каей Каллас.

«Начало консультаций в сфере обороны и безопасности является важным шагом для приведения рамок нашего сотрудничества в соответствие с современными вызовами и приложения дополнительных усилий для их преодоления», – заявил глава армянского МИДа на пресс-конференции в Ереване (цитата по «Арменпресс»).

Мирзоян также сообщил, что обсудил с Каллас предоставление помощи Армении в рамках Европейского фонда мира. именно из этого фонда ЕС закупает оружие для Украины.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». После этого правительство страны заявило, что в повестке у него нет вопроса о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом российские власти подчеркивали, что одновременное членство в двух союзах невозможно. Так вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью «Ведомостям» предупреждал, что из-за сближения с ЕС Армения в этом году может недополучить $6 млрд из-за снижения товарооборота с РФ. Кроме того, членство в ЕС может привести к прекращению авиасообщения между странами.

Оверчук предложил гражданам Армении задуматься о том, как выбор в пользу Евросоюза может повлиять на их жизнь и благосостояние.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных