Армения и ЕС приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». После этого правительство страны заявило, что в повестке у него нет вопроса о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом российские власти подчеркивали, что одновременное членство в двух союзах невозможно. Так вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью «Ведомостям» предупреждал, что из-за сближения с ЕС Армения в этом году может недополучить $6 млрд из-за снижения товарооборота с РФ. Кроме того, членство в ЕС может привести к прекращению авиасообщения между странами.