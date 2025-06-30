ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

С 24 февраля 2022 г. Евросоюз ввел 17 пакетов санкций в ответ на начало Россией спецоперации на Украине. 27 июня глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что очередной, 18-й пакет санкций против России не был утвержден саммитом Евросоюза. По его словам, работа над документом будет продолжена. 23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Венгрия и Словакия не поддержали введение 18-го пакета санкций против РФ, так как рестрикции подразумевают запрет на применение российского природного газа и сырой нефти.