ЕС продлил экономические санкции против России на полгода
Страны-члены Евросоюза (ЕС) продлили экономические антироссийские санкции до 31 января 2026 г. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
В Совете ЕС напомнили, что настоящее время санкции включают в себя «широкий спектр секторальных мер». В частности, речь об ограничениях в сфере торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Имеется в виду также запрет на импорт или передачу сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в ЕС морским путем, отключение от SWIFT некоторых российских банков и приостановление деятельности и лицензий на вещание в Евросоюзе нескольких СМИ.
С 24 февраля 2022 г. Евросоюз ввел 17 пакетов санкций в ответ на начало Россией спецоперации на Украине. 27 июня глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что очередной, 18-й пакет санкций против России не был утвержден саммитом Евросоюза. По его словам, работа над документом будет продолжена. 23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Венгрия и Словакия не поддержали введение 18-го пакета санкций против РФ, так как рестрикции подразумевают запрет на применение российского природного газа и сырой нефти.
10 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила, что в рамках 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюз, среди прочего, может запретить использование энергетической инфраструктуры РФ, включая трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».