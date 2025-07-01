Маск пообещал поддержавшим проект Трампа конгрессменам поражение на праймериз

Вечером 28 июня законопроект о расходах и налогах, известный как «большой, красивый законопроект» (The Big Beautiful Bill), прошел ключевое процедурное голосование в сенате США. При этом, по данным CNN, судьба инициативы пока остается под вопросом. Ранее Трамп требовал подписать документ 4 июля, но перед этим он должен быть возвращен в палату представителей в случае принятия сенатом. В ходе процедурного голосования и проект поддержал 51 сенатор. Еще 49 выступили против.