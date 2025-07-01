Бречалов доложил Путину о погибших в результате атаки ВСУ на Ижевск

Утром 1 июля Бречалов сообщил, что украинский беспилотник атаковал одно из предприятий в Ижевске. По его словам, в результате удара есть погибшие и тяжелораненые. Глава республики побывал на месте происшествия, где работают все оперативные службы, и сообщил, что на объекте возникло возгорание.