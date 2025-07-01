Бречалов доложил Путину о погибших в результате атаки ВСУ на Ижевск

Бречалов доложил Путину о погибших в результате атаки ВСУ на ИжевскПрезидент РФ выразил соболезнования семьям
В результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ижевск погибли три человека, еще 35 госпитализированы. Из них 10 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.
По его словам, медицинские работники сейчас оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Для этого они, в том числе, консультируются с коллегами из федерального центра.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал раненым скорейшего выздоровления, рассказал Бречалов.
Утром 1 июля Бречалов сообщил, что украинский беспилотник атаковал одно из предприятий в Ижевске. По его словам, в результате удара есть погибшие и тяжелораненые. Глава республики побывал на месте происшествия, где работают все оперативные службы, и сообщил, что на объекте возникло возгорание.