Что известно об ударе беспилотника по Ижевску

Что известно об ударе беспилотника по ИжевскуВ результате атаки есть погибшие и тяжелораненые
Утром 1 июля глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что украинский беспилотник атаковал одно из предприятий в Ижевске. По его словам, в результате удара есть погибшие и тяжелораненые.
«Ведомости» собрали информацию о том, что известно на данный момент об ударе по предприятию в Ижевске.
- В 08:50 мск пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ижевска. Об отмене меры он проинформировал в 12:10.
Глава республики побывал на месте происшествия, где работают все оперативные службы, и сообщил, что на объекте возникло возгорание. Тяжелораненые получают необходимую медицинскую помощь в больнице Ижевска. С пострадавшими работают психологи. Telegram-канал Shot сообщил, что сотрудники предприятия эвакуированы.
Три человека погибли, 35 госпитализированы, сообщил глава Удмуртии. Спасатели разбирают завалы на месте падения беспилотника около одного из предприятий.
Shot и Mash также писали, что, предварительно, предприятие в Ижевске было атаковано беспилотниками типа «Лютый». Длина такого БПЛА составляет 4,4 м, размах крыла – 6,7 м, а дальность полета – 1000 км. Его крейсерская скорость достигает 150 км/ч, а грузоподъемность – 75 кг. Масса боезаряда такого БПЛА составляет 50 кг. Shot сообщает, что украинские силы использовали для атаки три дрона.
Минздрав Удмуртии запустил горячую линию для получения информации о пострадавших, поступивших в Первую республиканскую клиническую больницу.
Администрация Ижевска сообщила об отмене массовых мероприятий 1 и 2 июля. Среди них – мероприятия, посвященные Дню ветерана боевых действий, включая автопробег, концерт в Летнем саду им. М. Горького и световую инсталляцию на светомузыкальном фонтане. Кроме того, 2 июля не состоится запланированный митинг-концерт по случаю пятилетия присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».
Глава Удмуртии доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ. Президент выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
В ночь на 1 июля дежурные силы ПВО сбили 60 украинских БПЛА, 17 из которых – в Крыму. В небе над Ростовской областью были сбиты 16 беспилотников, над акваторией Азовского моря – 11. Еще пять БПЛА российские военные ликвидировали над Курской областью и четыре – над Саратовской. Над Черным морем были поражены три воздушные цели, над Белгородской областью – две. По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.