Что известно об ударе беспилотника по Ижевску

В ночь на 1 июля дежурные силы ПВО сбили 60 украинских БПЛА, 17 из которых – в Крыму. В небе над Ростовской областью были сбиты 16 беспилотников, над акваторией Азовского моря – 11. Еще пять БПЛА российские военные ликвидировали над Курской областью и четыре – над Саратовской. Над Черным морем были поражены три воздушные цели, над Белгородской областью – две. По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.