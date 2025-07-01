Силы ПВО сбили 60 украинских беспилотников над регионами России

В небе над Ростовской областью были ликвидированы 16 беспилотников, над акваторией Азовского моря – 11. Еще пять БПЛА российские военные сбили над Курской областью и четыре – над Саратовской. Над Черным морем были поражены три воздушные цели, над Белгородской областью – две. По одному беспилотнику было нейтрализовано над территориями Воронежской и Орловской областей.