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Силы ПВО сбили 60 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Наибольшая часть из них – 17 единиц – пришлась на Крым, сообщает Минобороны России.

В небе над Ростовской областью были ликвидированы 16 беспилотников, над акваторией Азовского моря – 11. Еще пять БПЛА российские военные сбили над Курской областью и четыре – над Саратовской. Над Черным морем были поражены три воздушные цели, над Белгородской областью – две. По одному беспилотнику было нейтрализовано над территориями Воронежской и Орловской областей.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ночью сообщил, что на хуторе Веселый Мясниковского района осколки БПЛА посекли забор и ворота частного дома, разбили стекла в окнах дома. В этом доме живет инвалид-колясочник, он не пострадал. Позже глава региона рассказал, что за ночь силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Предварительно, пострадавших нет. В многоквартирном доме в Таганроге разбито несколько окон и повреждены автомобили.

С раннего утра 1 июля Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Саратова («Гагарин»), Ульяновска («Баратаевка»), а также Казани и Нижнекамска («Бегишево»).

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