Захарова: для РФ и Азербайджана отношения дружбы чрезвычайно важны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула важность отношений дружбы между Россией и Азербайджаном, заявив, что попытки их испортить могут иметь серьезные последствия. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, сейчас немало тех, кто хочет просто «нагреть руки» на кризисе в отношениях стран. Но те могут обжечься.
«Потому что для нас, я думаю, что для двух народов, действительно отношения дружбы чрезвычайно важны. И те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают», – пояснила Захарова.
Накануне министерства иностранных дел двух стран обменялись нотами протеста на фоне обострения двусторонних отношений. Причиной изначально стала спецоперация Следственного комитета России в Екатеринбурге 27 июня, в ходе которой были задержаны представители азербайджанской диаспоры по подозрению в убийствах, совершенных в 2000-х гг. В результате действий оперативников погибли два человека, еще несколько получили ранения. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту «умышленного убийства» своих граждан.
В свою очередь правоохранительные органы Азербайджана 30 июня и 1 июля задержали в Баку семерых сотрудников филиала информационного агентства «Россия сегодня» Sputnik Азербайджан. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.
1 июля ООН выразила обеспокоенность ростом напряженности между Москвой и Баку. В организации призвали стороны к дипломатическому урегулированию разногласий.