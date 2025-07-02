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В Кремле назвали содержательным телефонный разговор Путина с Макроном

Ведомости

Телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялся по инициативе Парижа и был весьма содержательным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля напомнил, что Путин неоднократно говорил о своей готовности вести диалог. По словам Пескова, Макрон не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых территориальных реалий.

«Обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность довести позицию друг до друга», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков подтвердил, что беседа двух лидеров продолжалась более двух часов. О личной встрече Путина и Макрона разговора не было, «пока телефонный формат вполне достаточен для того, чтобы обмениваться позициями», добавил представитель Кремля. Он также отметил, что от Германии и Великобритании не было запросов на разговор с российским лидером.

Путин и Макрон созвонились 1 июля впервые с 2022 г. По данным Кремля, ключевыми темами для их беседы стали ситуация на Ближнем Востоке в контексте недавнего ирано-израильского конфликта и американских ударов по ядерным объектам Ирана, а также продолжающийся украинский кризис. В частности, была отмечена особая ответственность России и Франции в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке и сохранении режима нераспространения ядерного оружия.

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