В Кремле назвали содержательным телефонный разговор Путина с Макроном

Песков подтвердил, что беседа двух лидеров продолжалась более двух часов. О личной встрече Путина и Макрона разговора не было, «пока телефонный формат вполне достаточен для того, чтобы обмениваться позициями», добавил представитель Кремля. Он также отметил, что от Германии и Великобритании не было запросов на разговор с российским лидером.