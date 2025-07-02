Захарова призвала россиян «учитывать обстановку» при поездках в Азербайджан

1 июля в Азербайджане арестованы две группы россиян. Граждан обвиняют в перевозке и онлайн-продаже наркотических веществ из Ирана. На опубликованных кадрах из зала суда у некоторых были видны следы побоев. Кроме того, суд в Баку арестовал главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям УК о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. На этом фоне МИДы двух стран обменялись нотами протеста.