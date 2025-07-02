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Захарова призвала россиян «учитывать обстановку» при поездках в Азербайджан

Москва призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству
Ведомости

Азербайджан пока не предоставил возможности консульского посещения арестованных граждан РФ, сообщила официальной представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала россиян «тщательно учитывать текущую обстановку» при планировании поездок в страну.

Захарова подчеркнула, что Россия призывает Азербайджан принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества.

«Возникающие вопросы в отношениях РФ и Азербайджана необходимо решать в партнерском ключе с задействованием политико-дипломатических каналов», – добавила дипломат.

27 июня сотрудники Следственного комитета (СК) России провели задержания в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. По этому делу были задержаны представители азербайджанской диаспоры. Двое из них скончались. После этого между Россией и Азербайджаном возникла напряженность.

1 июля в Азербайджане арестованы две группы россиян. Граждан обвиняют в перевозке и онлайн-продаже наркотических веществ из Ирана. На опубликованных кадрах из зала суда у некоторых были видны следы побоев. Кроме того, суд в Баку арестовал главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям УК о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. На этом фоне МИДы двух стран обменялись нотами протеста.

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