В Баку задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» и шеф-редактора

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что сотрудники консульского отдела посольства РФ в Баку не могут связаться с журналистами. Позднее посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева вызвали в МИД России в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.