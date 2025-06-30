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В Баку задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» и шеф-редактора

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Силовики в Баку задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора агентства Евгения Белоусова. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Им выдвинуты обвинения в том, что они являются «агентами ФСБ России». Сотрудников посольства РФ в Азербайджане к задержанным не допустили. Sputnik пытается установить связь с журналистами.

30 июня МВД Азербайджана провело «операцию» в офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». В московском офисе Sputnik сообщили об отсутствии связи с азербайджанской редакцией. «Азери-Пресс» писало о задержании двух «сотрудников ФСБ России». По данным агентства, они работали в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан».

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что сотрудники консульского отдела посольства РФ в Баку не могут связаться с журналистами. Позднее посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева вызвали в МИД России в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.

В постоянной комиссии СПЧ по правам человека РФ посчитали, что азербайджанские силовики нарушили международные конвенции и декларации. Там выразили надежду на скорейшее освобождение российских журналистов.

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