Рютте: Украина не сможет долго продержаться без военной помощи Запада

На следующий день в министерство иностранных дел Украины пригласили временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. На встрече с дипломатом обсуждались военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств, уточнило ведомство. Замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца выразила благодарность США за оказанную поддержку и «подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины».