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Рютте: Украина не сможет долго продержаться без военной помощи Запада

Ведомости

В краткосрочной перспективе Киев не сможет обойтись без поставок вооружений со стороны Запада. Об этом в эфире Fox News заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В частности, по его словам, Украине будут необходимы западные боеприпасы и системы противовоздушной обороны (ПВО). Тем не менее Рютте также отметил, что на фоне сокращения военной помощи со стороны Вашингтона Европа, напротив, намерена усиливать поддержку Киева.

1 июня Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы американского вооружения достигли критически низкого уровня.

На следующий день в министерство иностранных дел Украины пригласили временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. На встрече с дипломатом обсуждались военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств, уточнило ведомство. Замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца выразила благодарность США за оказанную поддержку и «подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины».

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