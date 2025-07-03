Газета
Телеграм
Главная / Политика /

МИД: консулы до сих пор не имеют доступа к арестованным в Азербайджане

Ведомости

Азербайджан еще не предоставил консульский доступ к восьмерым арестованным российским гражданам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».

2 июля стало известно, что Азербайджан проигнорировал ноты России с требованием предоставить консульский доступ. При этом Захарова говорила о надежде РФ на то, что «желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов».

Обострение отношений России и Азербайджана произошло после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Следственный комитет (СК) РФ в рамках оперативных действий по расследованию убийств с 2001 по 2011 г. задержал тогда около 50 человек. После этого Баку отменил все совместные мероприятия с Москвой. 2 июля был арестован восьмой фигурант по делу Азиз Абасов.

30 июня в редакции «Sputnik Азербайджан» иностранные оперативные службы провели обыски и задержали руководителя редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, а на следующий день они были арестованы. Их обвиняют в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании доходов. В «России сегодня» отметили, что задержания журналистов не имеют под собой никаких оснований.

1 июля в Азербайджане начались показательные аресты и избиения граждан РФ. Им предъявлены обвинения в предполагаемых киберпреступлениях и распространении наркотиков, поступавших из Ирана. На видеозаписях задержаний и судебных заседаний у ряда обвиняемых были заметны следы побоев. К ним не допускают российских консулов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных