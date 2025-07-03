МИД: консулы до сих пор не имеют доступа к арестованным в Азербайджане

Обострение отношений России и Азербайджана произошло после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Следственный комитет (СК) РФ в рамках оперативных действий по расследованию убийств с 2001 по 2011 г. задержал тогда около 50 человек. После этого Баку отменил все совместные мероприятия с Москвой. 2 июля был арестован восьмой фигурант по делу Азиз Абасов.