МИД: консулы до сих пор не имеют доступа к арестованным в Азербайджане
Азербайджан еще не предоставил консульский доступ к восьмерым арестованным российским гражданам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».
2 июля стало известно, что Азербайджан проигнорировал ноты России с требованием предоставить консульский доступ. При этом Захарова говорила о надежде РФ на то, что «желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов».
Обострение отношений России и Азербайджана произошло после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Следственный комитет (СК) РФ в рамках оперативных действий по расследованию убийств с 2001 по 2011 г. задержал тогда около 50 человек. После этого Баку отменил все совместные мероприятия с Москвой. 2 июля был арестован восьмой фигурант по делу Азиз Абасов.
30 июня в редакции «Sputnik Азербайджан» иностранные оперативные службы провели обыски и задержали руководителя редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, а на следующий день они были арестованы. Их обвиняют в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании доходов. В «России сегодня» отметили, что задержания журналистов не имеют под собой никаких оснований.
1 июля в Азербайджане начались показательные аресты и избиения граждан РФ. Им предъявлены обвинения в предполагаемых киберпреступлениях и распространении наркотиков, поступавших из Ирана. На видеозаписях задержаний и судебных заседаний у ряда обвиняемых были заметны следы побоев. К ним не допускают российских консулов.